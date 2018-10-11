Станцию метро «Комендантский проспект» в Петербурге по телефону «минировал» школьник
Станцию петербургского метрополитена «Комендантский проспект», которую вчера, 10 октября, больше часа проверяли саперы, как оказалось, по телефону «заминировал» 15-летний школьник. Подросток решил похулиганить и развлечься таким образом.
- В 16:11 на телефон дежурного ГУ МВД по Петербургу поступило сообщение о заложенной в метрополитене бомбе. В 16:25 станция была полностью закрыта на проверку, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Параллельно с проверкой подземки, полиция начала искать телефонного террориста. По номеру телефона вычислили его хозяина – им оказался 41-летний житель Кировской области. При этом сам звонок удалось запеленговать по месту расположения вышек сотовой связи. Предполагаемый хулиган находился в одной из квартир дома 21/1 по проспекту Королева.
Полиция быстро выяснила, что звонившим оказался 15-летний школьник, который сознался в своем проступке. Теперь отвечать за его шалости придется родителям.