Станцию метро «Комендантский проспект» в Петербурге по телефону «минировал» школьник

СЕГОДНЯ 11:27 2018-10-11T11:28:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Станцию петербургского метрополитена «Комендантский проспект», которую вчера, 10 октября, больше часа проверяли саперы, как оказалось, по телефону «заминировал» 15-летний школьник. Подросток решил похулиганить и развлечься таким образом.

- В 16:11 на телефон дежурного ГУ МВД по Петербургу поступило сообщение о заложенной в метрополитене бомбе. В 16:25 станция была полностью закрыта на проверку, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Параллельно с проверкой подземки, полиция начала искать телефонного террориста. По номеру телефона вычислили его хозяина – им оказался 41-летний житель Кировской области. При этом сам звонок удалось запеленговать по месту расположения вышек сотовой связи. Предполагаемый хулиган находился в одной из квартир дома 21/1 по проспекту Королева.

Полиция быстро выяснила, что звонившим оказался 15-летний школьник, который сознался в своем проступке. Теперь отвечать за его шалости придется родителям.