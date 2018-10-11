2018-10-11T12:44:09+03:00
Происшествия

Главный синоптик Петербурга пообещал горожанам неделю «бабьего лета»

Александр Колесов снова порадовал подписчиков своей страницы в соцсети
Петр КИБЕР
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Главный синоптик Петербурга пообещал горожанам неделю «бабьего лета».Главный синоптик Петербурга пообещал горожанам неделю «бабьего лета».Фото: Евгения ГУСЕВА
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Второе за осень «бабье лето» пришло в Петербург. И пришло надолго. Как минимум неделю в городе на Неве будет стоять теплая и солнечная погода. По крайней мере в этом уверен главный синоптик петербургского гидрометцентра.

- С первым солнечным днем «бабьего лета». Оно, на этот раз, обещает быть полноценным - с недельку, - написал в своем «Фейсбуке» Александр Колесов.

Этими словами метеоролог очень обрадовал своих подписчиков, которые уже намеревались лететь в теплые края в погоне за летней погодой.

Напомним, что по прогнозу синоптиков, сегодня, 11 октября, в Петербурге будет до 14 градусов выше ноля, а благостную картину дополнит яркое солнце, почти безоблачное небо и еле заметный западный ветер.

Такая же приятная метеорологическая обстановка сохранится в северо-западном регионе и в ближайшие два дня. В пятницу и субботу над Петербургом также будет светить солнце, а градусники покажут до 15 тепла. И дождей в городе не обещают.

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