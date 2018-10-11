Смольный продлил сезон торговли корюшкой на две недели

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-11T13:55:06+03:00

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Лотка с рыбой на оживленных перекрестках и стойкий запах свежих длинных огурцов каждый год дает понять петербуржцам, что весна пришла в их город. С началом сезона корюшки, вся Северная столица делится на два лагеря – тех кто уже успел попробовать свежей рыбки, и тех, кто ждет, пока пройдет ажиотаж и цены чуть упадут. Теперь с этим будет проще, так как Смольный продлил корюшиный сезон.

- Дата старта продаж не изменилась – 15 апреля, а вот окончание передвинули на две недели – до 31 мая, - сообщает пресс-служба комитета имущественных отношений Петербурга.

Об этом городские власти попросили коммерсанты, которые теряют прибыль из-за раннего завершения сезона продажи рыбы. Ведь сама корюшка еще есть в водах Финского залива и Ладожского озера, но реализовать ее можно только через магазины, тогда как основной оборот идет именно с уличных киосков.

Теперь любителям этой балтийской рыбки осталось лишь дождаться весны.