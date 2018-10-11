2018-10-11T14:18:49+03:00
Происшествия

В Москве полиция задержала младшего брата Александра Кокорина

Кроме него и пары футболистов-дебоширов, установлены еще двое участников драки
Петр КИБЕР
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В Москве полиция задержала младшего брата Александра Кокорина. Фото: instagram.com/kokorinteam/В Москве полиция задержала младшего брата Александра Кокорина. Фото: instagram.com/kokorinteam/
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Московская полиция все дальше продвигается в расследовании инцидентов с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые произошли в понедельник, 8 октября. Сегодня, 11 числа, в руках правоохранительных органов оказался и младший брат Кокорина Кирилл.

- В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 уголовно-процессуального кодекса России по подозрению в совершении преступления. С ним, как и с остальными задержанными проводятся следственные действия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Накануне вечером в полицию явились и сами «герои» - футболист «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин. Ночь они провели в заключении. А утром начали давать показания.

Напомним, что в понедельник, после воскресной игры «Зенита» с «Краснодаром» в Петербурге, давние приятели отправились в Москву на «Сапсане». В столице к ним присоединился Кирилл Кокорин. Компания отправилась гулять по ночным клубам, при выходе из которого избила водителя телеведущей Первого канала, а позднее, уже в кафе случилась драка, в которой пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак.

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