Из Пулково запустили рейсы в итальянский Бергамо

СЕГОДНЯ 18:46 2018-10-11T18:46:54+03:00

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Из Северной столицы теперь можно отправиться прямым рейсом в Бергамо. Этот маршрут в Италию запустила авиакомпания «Победа». Начиная с 11 октября полеты будут осуществляться по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылетать из Петербурга пассажиры будут в 10:30 утра, а прибывать в Бергамо в 12:55 по местному времени. Обратный рейс проследует из итальянского города в 13:25, также по местному времени. А в Пулково он приземлится в 17:40. Доставлять пассажиров по новому маршруту будет современный Boeing 737-800.

Кстати, маршрут Петербург - Бергамо - Петербург - одна из новинок зимнего сезона в Пулково. «Победа» также будет летать и в Великобританию. Пассажиры из Петербурга теперь смогут проследовать в аэропорт Станстед в Лондоне. Откроет низкобюджетная авиакомпания и регулярный рейс из Пулково в турецкий Стамбул (аэропорт Сабиха Гекчен).

- За девять месяцев 2018 года авиакомпания «Победа» обслужила в аэропорту Санкт-Петербурга 779 тыс. пассажиров, превысив на 145 процентов показатель за аналогичный период 2017 года, - отметили в пресс-службе Пулково.