В Новогодние праздники уехать из Санкт-Петербурга в Хельсинки можно дешевле

СЕГОДНЯ 19:11 2018-10-11T19:12:47+03:00

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Если вы еще не планировали, куда отправиться на новогодние праздники, то сейчас самое время. К примеру, можно помечтать о путешествии в Финляндию. Тем более, что билеты на поезд будут дешевле обычного. Об сообщили сами железнодорожники в среду, 10 октября.

- Для повышения доступности перевозок международными скоростными поездами "Аллегро", курсирующими между Санкт-Петербургом и Хельсинки, в период новогодних праздников снижается стоимость проезда на отдельные рейсы, - сообщили в пресс-службе РЖД. - Скидка на билеты в "Аллегро" будет достигать 25%.

А теперь внимание, сниженный тариф будет действовать не на все рейсы. Со скидкой можно купить поездку в Хельсинки в период с 29 декабря по 2 января и обратный в Санкт-Петербург с 5 по 8 января.

Приятный бонус для зимнего отдыха. Можно сэкономить на билетах и потратить деньги на что-то другое. Билеты уже доступны в продаже. И это еще не все приятности. Так как ожидается большой ажиотаж, железнодорожники решили запустить в самый пиковый сезон сдвоенный поезда. Так что места всем хватит.