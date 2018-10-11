Адвокат избитого Пака прокомментировала арест Кокорина на 2 месяца

СЕГОДНЯ 21:11 2018-10-11T21:13:31+03:00

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Тверской суд Москвы избрал меру пресечения для футболистов-дебоширов. Ближайшие 2 месяца хулиганы Кокорины – Александр и его младший брат Кирилл - проведут в СИЗО. Напомним, они стали участниками потасовки 8 октября, когда напали на представители Минпромторга Дениса Пака. Адвокаты пострадавшего заявили, что намерены довести резонансное дело до конца.

- С одной стороны, никому не пожелаешь оказаться в СИЗО, - заявила «КП-Петербург» Наталья Шатихина. - Но мы удовлетворены тем, что эти люди в ближайшие два месяца не будут пересекаться со случайными прохожими, и будут находиться под присмотром.

Кстати, именно Кокорин, судя по записям видеонаблюдения, напала на чиновника со стулом и ударил его.