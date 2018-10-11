2018-10-11T23:14:08+03:00
Происшествия

Санкт-Петербург в считанные минуты окутал густой туман

Горожане делятся своими снимками в соцсетях
Елена МОЛОДКИНА
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"Где-то там бродит ежик", - шутят петербуржцы"Где-то там бродит ежик", - шутят петербуржцыФото: Анна СУХОДОЕВА
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Поздним вечером четверга Санкт-Петербург окутал густой туман. Настолько, что плохо видны даже соседние дома. Видимость на дорогах - не дальше пяти метров. Причем опустился туман неожиданно, буквально за несколько минут.

- Зашла в магазин, выхожу - уже ничего не видно, - рассказывает читательница "Комсомолки".

В МЧС, к слову, предупреждали о тумане. Правда, не говорили, что он будет настолько густым и плотным. Но напоминали водителям о необходимости ездить с включенными противотуманными фонарями и держать дистанцию.

Согласно прогнозам синоптиков, туман сохранится до утра, и в первой половине дня полностью рассеется. К слову, по народным приметам, густой туман вечером - к теплой и солнечной погоде на следующий день.

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