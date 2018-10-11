Из-за тумана самолет Ставрополь - Санкт-Петербург не смог сесть в "Пулково"

11 Окт. 23:38 2018-10-11T23:38:01+03:00

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Густой туман, который окутал Санкт-Петербург вечером 11 октября, помешал сесть в "Пулково" самолету из Ставрополя. Покружив над Северной столицей, командир воздушного судна авикомпании "Азимут" принял решение лететь в Москву, во "Внуково".

Как сообщают "Невские новости", пассажиров рейса, который уже приземлился в столичном аэропорту, обслужат согласно Федеральным авиационным правилам. Когда именно вылетит рейс в Санкт-Петербург, пока не сообщается. Но уже точно утром, когда туман рассеется.

Впрочем, это единственное воздушное судно, которое не смогло сесть в "Пулково". В остальном аэропорт работает в штатном режиме.

Только во добраться до аэропорта сейчас нелегко. По словам спешащих в аэропорт, в сторону "Пулково" образовалась огромная пробка. Стоят машины, автобусы.