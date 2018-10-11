2018-10-11T23:58:42+03:00
Спорт

Федор Смолов просит понять и простить Александра Кокорина и Павла Мамаева

И дать им шанс исправить ошибку
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
Дзюба и Кокорин. Один - в сборной России, другой - в СИЗО. Фото: СоцсетиДзюба и Кокорин. Один - в сборной России, другой - в СИЗО. Фото: Соцсети
Изменить размер текста:

"Зенитовца" Александра Кокорина и его закадычного друга, футболиста "Краснодара" Павла Мамаева, арестовали. Пока на два месяца. До 8 декабря они пробудут в СИЗО. Что будет со спортсменами дальше, покажет время, следствие и суд.

На защиту своих коллег встал футболист "Локомотива" Федор Смолов. По его словам, Кокорина и Мамаева можно понять и простить.

- Все мы люди, все мы ошибаемся, - говорит Смолов.

Ведь каждый из нас совершал поступки, о которых жалел. А потому, считает Федор, что осуждать - проще простого.

- Не лучше ли дать им возмодность исправить эту ошибку и загладить вину перед пострадавшими и всем обществом вцелом. Все нуждаются в прощении и поддержке. Давайте будем чуточку снисходительнее, - написал футболист в "Инстаграме".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за тумана самолет Ставрополь - Санкт-Петербург не смог сесть в "Пулково"
Санкт-Петербург в считанные минуты окутал густой туман
Адвокат избитого Пака прокомментировала арест Кокорина на 2 месяца
В Новогодние праздники уехать из Санкт-Петербурга в Хельсинки можно дешевле
Хулиган заплатит десять тысяч рублей за то, что сжег венки на Марсовом поле
Из Пулково запустили рейсы в итальянский Бергамо
На КАД перекроют две полосы между проспектами Культуры и Энгельса
Кокорина и Мамаева после драки нарисовали грудью и грязью
В Петербурге соседи по коммуналке выбросили с шестого этажа 10 кошек пенсионерки
В Москве полиция задержала младшего брата Александра Кокорина
Смольный продлил сезон торговли корюшкой на две недели
Под Петербургом 85-летняя бабушка выжила после суток блуждения в лесу
Алина Кабаева приехала в Петербург на защиту диссертации
Главный синоптик Петербурга пообещал горожанам неделю «бабьего лета»
Станцию метро «Комендантский проспект» в Петербурге по телефону «минировал» школьник
С 12 октября в Петербурге вводятся новые ограничения на дорогах