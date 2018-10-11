Федор Смолов просит понять и простить Александра Кокорина и Павла Мамаева

11 Окт. 23:58 2018-10-11T23:58:42+03:00

Дзюба и Кокорин. Один - в сборной России, другой - в СИЗО. Фото: Соцсети

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"Зенитовца" Александра Кокорина и его закадычного друга, футболиста "Краснодара" Павла Мамаева, арестовали. Пока на два месяца. До 8 декабря они пробудут в СИЗО. Что будет со спортсменами дальше, покажет время, следствие и суд.

На защиту своих коллег встал футболист "Локомотива" Федор Смолов. По его словам, Кокорина и Мамаева можно понять и простить.

- Все мы люди, все мы ошибаемся, - говорит Смолов.

Ведь каждый из нас совершал поступки, о которых жалел. А потому, считает Федор, что осуждать - проще простого.

- Не лучше ли дать им возмодность исправить эту ошибку и загладить вину перед пострадавшими и всем обществом вцелом. Все нуждаются в прощении и поддержке. Давайте будем чуточку снисходительнее, - написал футболист в "Инстаграме".