2018-10-12T07:46:49+03:00
Происшествия

В пятницу утром Петербург неожиданно накрыл моросящий дождь

Неприятность, о которой не предупреждали синоптики, стала сюрпризом для автомобилистов.
Петр КИБЕР
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В пятницу утром Петербург неожиданно накрыл моросящий дождь.В пятницу утром Петербург неожиданно накрыл моросящий дождь.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Еще вчера в Петербурге ярко светило солнце и было по-настоящему тепло – температура поднималась до 15 градусов, а синоптики обещали неделю «бабьего лета», а уже сегодня горожан встречает утренняя морось. Несмотря на мелкий дождь, прогноз все еще оптимистичен.

- 12 октября в Петербурге переменная облачность, без осадков, ночью и утром слабый туман, ветер юго-западный, умеренный. Днем воздух прогреется до плюс 14 градусов, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Повод усомниться в точности слов синоптиков, ранним пятничным утром получили петербургские автомобилисты, выехавшие на дорогу. Весь асфальт из-за мороси стал влажным, почти превратившись в каток. Мелкие капли тонким слоем растеклись по дорожному покрытию, из-за чего водителям надо быть крайне аккуратными при торможении.

Об опасности предупреждает и региональное управление МЧС по Петербургу. Из-за тумана спасатели предостерегают автомобилистов от поездок на машине, а если без личного транспорта никак, то советуют строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

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