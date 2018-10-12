В пятницу утром Петербург неожиданно накрыл моросящий дождь
Еще вчера в Петербурге ярко светило солнце и было по-настоящему тепло – температура поднималась до 15 градусов, а синоптики обещали неделю «бабьего лета», а уже сегодня горожан встречает утренняя морось. Несмотря на мелкий дождь, прогноз все еще оптимистичен.
- 12 октября в Петербурге переменная облачность, без осадков, ночью и утром слабый туман, ветер юго-западный, умеренный. Днем воздух прогреется до плюс 14 градусов, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.
Повод усомниться в точности слов синоптиков, ранним пятничным утром получили петербургские автомобилисты, выехавшие на дорогу. Весь асфальт из-за мороси стал влажным, почти превратившись в каток. Мелкие капли тонким слоем растеклись по дорожному покрытию, из-за чего водителям надо быть крайне аккуратными при торможении.
Об опасности предупреждает и региональное управление МЧС по Петербургу. Из-за тумана спасатели предостерегают автомобилистов от поездок на машине, а если без личного транспорта никак, то советуют строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.