2018-10-12T09:16:36+03:00
Общество

Владимир Путин вспомнил петербургские корни НТВ и поздравил телекомпанию с 25-летним юбилеем

Первые эфиры «Итогов» и «Сегодня» вышли на Пятом канале в далеком 1993-м году
Петр КИБЕР
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Владимир Путин вспомнил петербургские корни НТВ и поздравил телекомпанию с 25-летним юбилеем.Владимир Путин вспомнил петербургские корни НТВ и поздравил телекомпанию с 25-летним юбилеем.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Мало кто знает, но Петербург является родиной одного из крупнейших российских телеканалов. Поздравляя коллектив с 25-летним юбилеем, президент страны Владимир Путин напомнил, что первые выпуски информационных программ «Итоги» и «Сегодня» в далеком 1993 году вышли на Пятом канале. Об этом городские власти попросили создатели нового телеканала.

- И мэр Петербурга Анатолий Собчак распорядился выделить час эфирного времени на городском телевидении. С этого, по сути, началось НТВ, - приводит слова Путина НТВ.

Сам нынешний президент в то время работал в Смольном и был помощником Анатолия Собчака, поэтому знает, как зарождалась новая телекомпания. Путин отметил, что в этом смысле он и НТВ, в каком-то смысле земляки.

Сама торжественная церемония прошла накануне в Кремле, на нее пришли все ведущие журналисты телеканала.

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