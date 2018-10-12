СЕГОДНЯ 09:44 2018-10-12T09:44:32+03:00

В Шушарах утром полыхали три иномарки, их потушили за полчаса.

Пятница, 12 октября, не задалась для жителей поселка Ленсоветовский, которых разбудил вой пожарных сирен и запах горящих автомобилей

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Радость от последнего рабочего дня недели оказалась смазанной для владельцев трех иномарок, живущих в поселке Ленсоветовский Пушкинского района Санкт-Петербурга. Ранним утром 12 октября их машины, припаркованные рядом, сильно пострадали от огня.

- 06:06 поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, Московское шоссе (Шушары) у дома 270, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС по Петербургу.

К тому моменту, как на адрес прибыли бойцы противопожарной охраны, машины уже хорошо горели, а местные жители своими силами старались оттащить другие припаркованные рядом автомобили от полыхавшего огня.

Ситуация усугублялась тем, что в новостройках машин много и поставлены они очень плотно. Уже в 6:47 пожар был полностью ликвидирован, но три машины оказались серьезно повреждены. Сильнее всего пострадали BMW и Hyndai, у которых обгорели внешние детали и части салона, а у соседнего Mercedes огонь пожег краску на крыле и задней двери.

Причина возгорания пока не установлена.