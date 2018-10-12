Губернатор пожелал удачи волейболистам ленинградского «Динамо»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-12T10:00:41+03:00

В субботу команда из Соснового Бора встретится со столичными одноклубниками

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Уже в субботу, 13 октября, волейбольная команда «Динамо» из Соснового Бора сыграет в первом туре Чемпионата России со своими московскими одноклубниками. Матч состоится в столице. В элите отечественного волейбола ленинградское «Динамо» выступит третий сезон подряд.

– Обновленный коллектив рассчитывает бороться за попадание в плей-офф, – отмечают в клубе.

Накануне старта нового сезона чемпионата Суперлиги волейболисты встретились с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко.

– Уверен, каждая новая победа «Динамо-ЛО» способствует привлечению не только внимания болельщиков, но и компаний, желающих поддерживать областной волейбол, – сказал Александр Дрозденко. – Наша команда становится старожилом Суперлиги, и этот факт должен внушать игрокам и тренерам уверенность перед началом сезона.

Свою боеспособность динамовцы показали, когда уверенно вышли в полуфинал Кубка России 2018. Глава региона пожелал волейболистам удачи и отметил, что правительство не забыло о новом волейбольно-спортивном тренировочном комплексе в городе атомщиков. Сдать его планируют в конце следующего года.