2018-10-12T10:00:41+03:00
Спорт

Губернатор пожелал удачи волейболистам ленинградского «Динамо»

В субботу команда из Соснового Бора встретится со столичными одноклубниками
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Фото: ВК «Динамо-ЛО»Фото: ВК «Динамо-ЛО»
Изменить размер текста:

Уже в субботу, 13 октября, волейбольная команда «Динамо» из Соснового Бора сыграет в первом туре Чемпионата России со своими московскими одноклубниками. Матч состоится в столице. В элите отечественного волейбола ленинградское «Динамо» выступит третий сезон подряд.

– Обновленный коллектив рассчитывает бороться за попадание в плей-офф, – отмечают в клубе.

Накануне старта нового сезона чемпионата Суперлиги волейболисты встретились с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко.

– Уверен, каждая новая победа «Динамо-ЛО» способствует привлечению не только внимания болельщиков, но и компаний, желающих поддерживать областной волейбол, – сказал Александр Дрозденко. – Наша команда становится старожилом Суперлиги, и этот факт должен внушать игрокам и тренерам уверенность перед началом сезона.

Свою боеспособность динамовцы показали, когда уверенно вышли в полуфинал Кубка России 2018. Глава региона пожелал волейболистам удачи и отметил, что правительство не забыло о новом волейбольно-спортивном тренировочном комплексе в городе атомщиков. Сдать его планируют в конце следующего года.

Еще больше материалов по теме: «ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Через два года в Петербурге поставят 306 новых остановок для транспорта
Из музея Петропавловской крепости с выставки керамики украли «Маску льва»
Петербург стал вторым в российском рейтинге эффективности систем теплоснабжения
На Аннинском шоссе погиб водитель влетевшего в дерево Range Rover
В Шушарах утром полыхали три иномарки, их потушили за полчаса
Владимир Путин вспомнил петербургские корни НТВ и поздравил телекомпанию с 25-летним юбилеем
На Большой Посадской улице откроют памятник поэту Михаилу Дудину
В центре Петербурга подростки зарезали молодого мужчину
В пятницу утром Петербург неожиданно накрыл моросящий дождь
Федор Смолов просит понять и простить Александра Кокорина и Павла Мамаева
Из-за тумана самолет Ставрополь - Санкт-Петербург не смог сесть в "Пулково"
Санкт-Петербург в считанные минуты окутал густой туман
Адвокат избитого Пака прокомментировала арест Кокорина на 2 месяца
В Новогодние праздники уехать из Санкт-Петербурга в Хельсинки можно дешевле
Хулиган заплатит десять тысяч рублей за то, что сжег венки на Марсовом поле
Из Пулково запустили рейсы в итальянский Бергамо
На КАД перекроют две полосы между проспектами Культуры и Энгельса
Кокорина и Мамаева после драки нарисовали грудью и грязью
В Петербурге соседи по коммуналке выбросили с шестого этажа 10 кошек пенсионерки
В Москве полиция задержала младшего брата Александра Кокорина
Смольный продлил сезон торговли корюшкой на две недели
Под Петербургом 85-летняя бабушка выжила после суток блуждения в лесу
Алина Кабаева приехала в Петербург на защиту диссертации
Главный синоптик Петербурга пообещал горожанам неделю «бабьего лета»
Станцию метро «Комендантский проспект» в Петербурге по телефону «минировал» школьник
С 12 октября в Петербурге вводятся новые ограничения на дорогах