На Аннинском шоссе погиб водитель влетевшего в дерево Range Rover

СЕГОДНЯ 10:04 2018-10-12T10:04:27+03:00

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Серьезная авария произошла утром в пятницу, 12 октября, в Красносельском районе Петербурга. Премиальный внедорожник Range Rover, ехавший по Аннинскому шоссе, вылетел с трассы и ударился в растущие на обочине деревья.

- Около 6:30 утра водитель, по неустановленной причине не справился с управлением и совершил наезд на столб уличного освещения, от удара машину отбросило на обочину, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что от столба машину рикошетом вынесло на газон, перелетев через который, внедорожник врезался в растущие рядом с трассой деревья. Удар был такой силы, что системы безопасности не смогли помочь и 50-летний водитель от полученных травм скончался на месте.

По одной из версий, причиной аварии могла стать непогода. Утром в пятницу в Петербурге было туманно, а дорожное полотно было мокрым из-за моросящего дождя.