2018-10-12T10:04:27+03:00
Происшествия

На Аннинском шоссе погиб водитель влетевшего в дерево Range Rover

Авария произошла рано утром в пятницу, 12 октября, в условиях плохой видимости
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
На Аннинском шоссе погиб водитель влетевшего в дерево Range Rover.На Аннинском шоссе погиб водитель влетевшего в дерево Range Rover.Фото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Серьезная авария произошла утром в пятницу, 12 октября, в Красносельском районе Петербурга. Премиальный внедорожник Range Rover, ехавший по Аннинскому шоссе, вылетел с трассы и ударился в растущие на обочине деревья.

- Около 6:30 утра водитель, по неустановленной причине не справился с управлением и совершил наезд на столб уличного освещения, от удара машину отбросило на обочину, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что от столба машину рикошетом вынесло на газон, перелетев через который, внедорожник врезался в растущие рядом с трассой деревья. Удар был такой силы, что системы безопасности не смогли помочь и 50-летний водитель от полученных травм скончался на месте.

По одной из версий, причиной аварии могла стать непогода. Утром в пятницу в Петербурге было туманно, а дорожное полотно было мокрым из-за моросящего дождя.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Через два года в Петербурге поставят 306 новых остановок для транспорта
Из музея Петропавловской крепости с выставки керамики украли «Маску льва»
Петербург стал вторым в российском рейтинге эффективности систем теплоснабжения
Губернатор пожелал удачи волейболистам ленинградского «Динамо»
В Шушарах утром полыхали три иномарки, их потушили за полчаса
Владимир Путин вспомнил петербургские корни НТВ и поздравил телекомпанию с 25-летним юбилеем
На Большой Посадской улице откроют памятник поэту Михаилу Дудину
В центре Петербурга подростки зарезали молодого мужчину
В пятницу утром Петербург неожиданно накрыл моросящий дождь
Федор Смолов просит понять и простить Александра Кокорина и Павла Мамаева
Из-за тумана самолет Ставрополь - Санкт-Петербург не смог сесть в "Пулково"
Санкт-Петербург в считанные минуты окутал густой туман
Адвокат избитого Пака прокомментировала арест Кокорина на 2 месяца
В Новогодние праздники уехать из Санкт-Петербурга в Хельсинки можно дешевле
Хулиган заплатит десять тысяч рублей за то, что сжег венки на Марсовом поле
Из Пулково запустили рейсы в итальянский Бергамо
На КАД перекроют две полосы между проспектами Культуры и Энгельса
Кокорина и Мамаева после драки нарисовали грудью и грязью
В Петербурге соседи по коммуналке выбросили с шестого этажа 10 кошек пенсионерки
В Москве полиция задержала младшего брата Александра Кокорина
Смольный продлил сезон торговли корюшкой на две недели
Под Петербургом 85-летняя бабушка выжила после суток блуждения в лесу
Алина Кабаева приехала в Петербург на защиту диссертации
Главный синоптик Петербурга пообещал горожанам неделю «бабьего лета»
Станцию метро «Комендантский проспект» в Петербурге по телефону «минировал» школьник
С 12 октября в Петербурге вводятся новые ограничения на дорогах