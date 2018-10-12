СЕГОДНЯ 12:07 2018-10-12T12:07:37+03:00

Через два года в Петербурге поставят 306 новых остановок для транспорта. Фото: Андрей ПЕТРОВ

В Смольном, под председательством Игоря Албина, прошло совещание по развитию транспортной инфраструктуры города

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Уже через два года – к середине 2020-го, в Петербурге должны появиться 306 новых остановочных павильонов для городского транспорта. Об этом стало известно на заседании рабочей группы по развитию транспортной инфраструктуры, которое прошло в Смольном.

- На данный момент городу необходимо построить 566 остановок, - сообщает пресс-служба городской администрации.

По 95 адресам требуется создать только посадочные площадки, еще в 52-х местах надо делать и площадку и пешеходный переход, по 419 адресам – спроектировать и построить остановки с учетом устройства заездных карманов,.

Весь этот объем работ планируется растянуть на несколько лет. Согласно «документу планирования» который Игорю Албину представил комитет по транспорту, к середине 2020 года из общего необходимого числа появится 306 новых остановок.

Сам вице-губернатор предложил по возможности сократить сроки работ и отдал всю документацию на изучение специалистам петербургского архитектурно-строительного университета.