СЕГОДНЯ 12:44 2018-10-12T12:44:39+03:00

Петербурженка спустя год сообщила об изнасиловании 15-летней дочери у Пулковской обсерватории. Фото: Александр ГЛУЗ

Почему она только сейчас пошла в полицию, женщина пояснить не смогла

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Правоохранительные органы Петербурга разбираются в истории с сексуальным насилием над 15-летней студенткой, которое произошло в парке у Пулковской обсерватории. В полицию накануне пришла мать девушки, которая заявила, что на ее дочь напал неизвестны. Но интересно, что все случилось больше года назад – в июне 2017-го.

- По словам заявительницы, неизвестный совершил противоправные действия сексуального характера в отношении ее ребенка, - пишут «Невские новости».

По предварительной информации, педофилом мог оказаться пожилой мужчина в возрасте около 60 лет. Он напал на шедшую по парку девушку, затащил в кусты и надругался. После этого преступник скрылся с места происшествия.

Сейчас полиция пытается выяснить обстоятельства произошедшего, однако учитывая, что все произошло прошлым летом, то шансов найти записи камер видеонаблюдения или же другие свидетельства инцидента, невелики.

Почему мать потерпевшей сразу не обратилась в правоохранительные органы – также осталось неизвестным.