2018-10-12T14:09:22+03:00
Общество

Больше 65 тысяч петербуржцев стали невыездными из-за долгов

Об ограничениях для жителей Северной столицы, рассказали в службе судебных приставов
Петр КИБЕР
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Больше 65 тысяч петербуржцев стали невыездными из-за долгов.Больше 65 тысяч петербуржцев стали невыездными из-за долгов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Пока долги не заплатишь, за границу не поедешь. Более 65 тысяч жителей города на Неве лишены права покидать пределы родины из-за скопившихся долгов. Это невыплаты по кредитам, налогам и прочим платежам. Алиментщиков из общего списка около 8 тысяч человек.

- С начала 2018 года судебными приставами УФССП России по Санкт-Петербургу было вынесено 96 425 постановлений о временном ограничении должников в праве выезда за границу, сообщает пресс-служба регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.

По тем гражданам, которые получив «черную метку» заплатили положенное, делопроизводство было прекращено, а запреты сняты. Но многие горожане так и остаются в списке.

При этом только за девять месяцев нынешнего года, УФССП взыскало с должников 790 миллионов рублей. Из них 40 миллионов пошли на алименты детям.

Напомним, что планка запрета на выезд за рубеж установлена на отметке в 10 и 30 тысяч рублей в зависимости от вида долга.

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