СЕГОДНЯ 14:34 2018-10-12T14:34:21+03:00

«Фестиваль света» состоится: Петербургское УФАС не стало отменять результаты конкурса на его организацию. Фото: Александр ГЛУЗ

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Знаменитый петербургский «Фестиваль света», организация которого два дня назад оказалась под угрозой срыва, все же будет проведен. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) не стало отменять результаты конкурса на проведение праздника.

- Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России рассмотрела жалобу «Волгобалт Медиа» на действия комитета по развитию туризма при проведении конкурса на организацию фестиваля, - сообщает пресс-служба ведомства.

Суть претензий была в том, что заказчик указал одним из критериев опыт проведения мероприятий с перекрытием улиц Петербурга. В «Волгобалт Медиа» посчитали, что это ущемляет их права. Но комиссия признала жалобу лишь частично обоснованной, так как при рассмотрении заявок, поэтому показатели все три участника торгов получили ноль баллов, а, следовательно, никто не имел преимущества.

Напомним, что сам фестиваль пройдет с 3 по 5 ноября, сумма затрат на организацию составит 39 миллионов рублей.