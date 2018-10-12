2018-10-12T15:40:46+03:00
Дом. Семья

Над Петербургом началась осенняя миграция птиц

Орнитологи просят не кормить перелетных пернатых, иначе они могут задержаться в холодных краях
Анна ПОСЛЯНОВА
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В центре города можно заметить гусей и журавлей. Фото: Комитет по природопользованию Санкт-ПетербургаВ центре города можно заметить гусей и журавлей. Фото: Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга
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Клинья перелетных птиц все чаще замечают на хмуром петербургском небе: началась осенняя миграция пернатых. Птицы летят из тундр в Западную Европу и Африку. Наибольшее оживление – в устье Невы и в Невской губе вдоль южного и северного побережья.

– Осенью 2011-го в районе Лахтинского мыса орнитологи Зоологического института РАН в дневное время насчитали более миллиона птиц! – рассказывает председатель Орнитологической секции Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей, кандидат биологических наук Владимир Храбрый. – Сейчас над городом транзитом пролетают многочисленные стаи гусей – белолобых и гуменников. Над центральной частью города в небе можно увидеть чернозобых гагар, хищных птиц и даже серых журавлей, а в районе Петропавловки – нырковых уток: морянку, синьгу, турпана, морскую чернеть.

Комитет по природопользованию просит петербуржцев не подкармливать перелетных. Во-первых, еды у них сейчас и так в избытке. А, во-вторых, из-за подкормки птицы могут просто передумать лететь на юг.

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