У фотографа на Казанской площади отобрали сову из Красной книги

СЕГОДНЯ 16:43 2018-10-12T16:44:13+03:00

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Редкую птицу изъяли у предпринимателя вне закона вчера, 11 октября, возле памятника Кутузову напротив Казанского собора. Молодой человек предлагал прохожим сделать фото с ушастой совой, занесенной в Красную книгу Петербурга.

– Информация о молодом человеке с совой поступила к нам от граждан, и инспекторы сразу выехали по адресу, – рассказывает начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира Комитета по природопользованию Николай Ахматович. – Мы увидели ушастую сову. Ее определили в центр реабилитации диких животных, там птицу вылечат, а затем выпустят в естественную среду.

Проверяющим парень пытался объяснить, что никакие фото за деньги не делает: просто «разменивал пятьсот рублей». А сова на руке – она так, для красоты. Но птицу все равно изъяли, а на бизнесмена составили протокол, теперь ему грозит штраф.

– Ветеринары по запаху из клюва совы предположили, что у нее внутренняя инфекция, – отмечают в ведомстве. – Также у птицы обломаны перья на хвосте и крыльях, сбит кожный нарост на клюве. В ближайшее время сове сделают рентген.