2018-10-12T17:23:32+03:00
Общество

Албин: «Петербург потерял флигель Дома Долгоруковых»

Чиновник сравнил Институт океанографии РАН и Дирекцию по капремонту с варварами в Риме
Анна ПОСЛЯНОВА
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В Смольном «все это вызывает недоумение и возмущение». Фото: Пресс-служба вице-губернатора Игоря АлбинаВ Смольном «все это вызывает недоумение и возмущение». Фото: Пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина
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Памятник регионального значения Дом Долгоруковых остался без дворового флигеля. Здание на улице Репина снесли сегодня, 12 октября, усилиями Дирекции единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту и его «жителем» Институтом океанологии РАН.

– Отказ от цивилизованного диалога с градозащитным сообществом Петербурга, попрание достигнутых ранее договоренностей, спешка в реализации «плана на разрушение» – все это вызывает недоумение и возмущение, – заявил вице-губернатор Игорь Албин. – Вооружившись «буквой закона», хозяева объекта похозяйничали, как варвары V века в Риме. Остается только сожалеть, что ни один великий город не застрахован от такого вандализма. Выводы обязательно сделаем.

К компромиссу, казалось, пришли буквально неделю назад. Фото: Пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина

К компромиссу, казалось, пришли буквально неделю назад. Фото: Пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина

Договоренность приостановить снос флигеля достигли 30 августа на встрече в Смольном. Тогда Албин поручил дополнительно обследовать конструкции, а глава Комитета по охране памятников Сергей Макаров вручил подрядчику предостережение.

4 октября, казалось, пришли к компромиссу: ручной разборке внутренней лестницы, ее музеефикация в восстанавливаемом здании, стилизация фасада с использованием фрагментов исторической кладки. Дирекция взяла неделю на размышления.

Одновременно с этим шел судебный процесс. 3 октября Фемида отменила решение о предварительной защите флигеля. Но, не дождавшись окончания процесса, исполнители приступили к демонтажу.

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