2018-10-12T19:28:08+03:00
Происшествия

Мигранта, сочувствующего ИГИЛ*, отправили за решетку на три с половиной года

Минюст признал пребывание иностранца в России нежелательным до 2026 года
Анна ПОСЛЯНОВА
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Ранее мужчину несколько раз судили, в том числе за убийствоРанее мужчину несколько раз судили, в том числе за убийствоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сторонника террористов осудили в Московском окружном военном суде. Героем заседания, которое прошло на базе Ленинградского окружного военного суда, стал гражданин Узбекистана Самандар Хусинов, которого обвинили в «публичном призыве к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма и его пропаганде».

– Хусинов изъявлял желание присоединиться к ИГИЛ*, просматривал с иными лицами видеоролики, посвященные ее деятельности, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Свою вину иностранец отрицать не стал.

– Ранее Хусинова несколько раз привлекали к уголовной ответственности, в том числе за убийство, – добавляют в суде. – Минюстом пребывание Хусинова в России признано нежелательным сроком до 24 декабря 2025 года.

Отечественная Фемида назначила мигранту три с половиной года колонии строгого режима.

* Организация, запрещенная в России

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