Мигранта, сочувствующего ИГИЛ*, отправили за решетку на три с половиной года
Сторонника террористов осудили в Московском окружном военном суде. Героем заседания, которое прошло на базе Ленинградского окружного военного суда, стал гражданин Узбекистана Самандар Хусинов, которого обвинили в «публичном призыве к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма и его пропаганде».
– Хусинов изъявлял желание присоединиться к ИГИЛ*, просматривал с иными лицами видеоролики, посвященные ее деятельности, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Свою вину иностранец отрицать не стал.
– Ранее Хусинова несколько раз привлекали к уголовной ответственности, в том числе за убийство, – добавляют в суде. – Минюстом пребывание Хусинова в России признано нежелательным сроком до 24 декабря 2025 года.
Отечественная Фемида назначила мигранту три с половиной года колонии строгого режима.
* Организация, запрещенная в России