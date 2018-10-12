2018-10-12T21:37:06+03:00
Происшествия

В Колпине трое жестоко избили молодого человека и отпраздновали это в кафе

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую, сотрясение и ушибы головы
Анна ПОСЛЯНОВА
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Пока идет проверка, но на горизонте – уголовная статья.Пока идет проверка, но на горизонте – уголовная статья.Фото: Николай ХИЖНЯК
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Втроем на одного напали молодые жители Колпина. Инцидент произошел в ночь на 12 октября. Около торгового центра на Пролетарской улице патрульные наткнулись на мужчину, корчившегося от боли. Он рассказал, что его избили и что хулиганы уехали на автомобиле. Пострадавший запомнил знаки и марку авто, описал нападавших.

А потому вскоре драчунов нашли. Машину обнаружили у кафе возле дома №8 по Октябрьской улице.

– В машине никого не было, поэтому за автомобилем установили наблюдение, – сообщают в Управлении вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти. – Вскоре из заведения вышли трое и сели в машину. После этого наряд блокировал и задержал их в салоне машины.

Хулиганами оказались мужчины 21-24 лет. Троицу отправили в отделение. Пока идет проверка, но на горизонте – уголовная статья.

Избитый находится в больнице с закрытой черепно-мозговой, сотрясением мозга и ушибами головы.

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