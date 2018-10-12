Горгонам на особняке Бенуа почистили рты, залепленные штукатуркой

12 Окт. 22:10 2018-10-12T22:11:06+03:00

Теперь маскароны выглядят вот так. Фото: Комитет по охране памятников Санкт-Петербурга

В поисках неизвестных вандалов Смольный обратился в полицию. Она, к слову, расположена на первом этаже здания

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«Модифицировать» горельефы и барельефы памятников архитектуры в Петербурге нынче модно: то ангелу пупок просверлят, то прекрасную нимфу в «степную бабу» превратят. Но в случае со знаменитым домом с маскаронами Медузы Горгоны на углу Глинки и Римского-Корсакова ремонтники заморачиваться не стали. Просто… залепили фигурам рты.

«Безмолвными» маскароны стали 10 октября. Здание у Мариинской площади – памятник федерального значения: в этом доме жили архитектор Баженов, декабрист Долгоруков, семьи архитекторов и художников Бенуа и Лансере, художник Серебрякова.

Еще вчера Медузы были «безмолвны»Фото: Артем Килькин

Фото: Артем Килькин

– На маскароны неизвестными лицами был нанесен раствор неизвестного состава, – пришли к выводу в Комитете по охране памятников. – Мы в тот же день составили акт и направили в полицию заявление.

Далеко идти не пришлось: участковый пункт полиции расположен прямо под испорченными маскаронами, на первом этаже дома.

– Сегодня по согласованию с КГИОП специалисты «Жилкомсервиса №2 Адмиралтейского района» расчистили маскароны, – сообщают в ведомстве.

А вот самовольных «реставраторов» все еще ищут.