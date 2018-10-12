2018-10-12T22:23:44+03:00
Происшествия

Медсестра детской больницы в Санкт-Петербурге ударила новорожденного головой об инкубатор

Ребенок получил множественные травмы
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
Медсестру ждет суд. Фото: Архив "КП"Медсестру ждет суд. Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В июне этого года в однойиз детских городских больниц Санкт-Петербурга случилось ЧП. Медсестра, укладывая недоношенного новорожденного спать, ударила его головой о стенку инкубатора. Да с такой силой, что причинила здоровью ребенка тяжкий вред.

Как уж ей это удалось, не сообщается, но из материалов уголовного дела следует, что у малыша был зафиксированы множественные травмы головы.

- После проведенной проверки медсестру привлекли к дисциплинарной ответственности и уволили из больницы по собственному желанию, - сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Уголовное дело завели по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное в следствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Роспотребнадзор проверяет массовый прогул в школе в Санкт-Петербурге
Горгонам на особняке Бенуа почистили рты, залепленные штукатуркой
В Колпине трое жестоко избили молодого человека и отпраздновали это в кафе
Суд продлил домашний арест совладельцу «Юлмарта» Дмитрию Костыгину
Мигранта, сочувствующего ИГИЛ*, отправили за решетку на три с половиной года
В Петербурге выступит первый в мире глухонемой рэпер Signmark
Экскурсии по Ленобласти назвали лучшими в России и отметили премией National Geographic
Албин: «Петербург потерял флигель Дома Долгоруковых»
У фотографа на Казанской площади отобрали сову из Красной книги
Над Петербургом началась осенняя миграция птиц
«Фестиваль света» состоится: Петербургское УФАС не стало отменять результаты конкурса на его организацию
Больше 65 тысяч петербуржцев стали невыездными из-за долгов
Следователи завели уголовное дело после резни в центре Петербурга
Колпино победило в рейтинге лучших районов Петербурга за сентябрь
Петербурженка спустя год сообщила об изнасиловании 15-летней дочери у Пулковской обсерватории
Через два года в Петербурге поставят 306 новых остановок для транспорта
Из музея Петропавловской крепости с выставки керамики украли «Маску льва»
Петербург стал вторым в российском рейтинге эффективности систем теплоснабжения
На Аннинском шоссе погиб водитель влетевшего в дерево Range Rover
Губернатор пожелал удачи волейболистам ленинградского «Динамо»
В Шушарах утром полыхали три иномарки, их потушили за полчаса
Владимир Путин вспомнил петербургские корни НТВ и поздравил телекомпанию с 25-летним юбилеем