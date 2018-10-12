Медсестра детской больницы в Санкт-Петербурге ударила новорожденного головой об инкубатор

12 Окт. 22:23 2018-10-12T22:23:44+03:00

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В июне этого года в однойиз детских городских больниц Санкт-Петербурга случилось ЧП. Медсестра, укладывая недоношенного новорожденного спать, ударила его головой о стенку инкубатора. Да с такой силой, что причинила здоровью ребенка тяжкий вред.

Как уж ей это удалось, не сообщается, но из материалов уголовного дела следует, что у малыша был зафиксированы множественные травмы головы.

- После проведенной проверки медсестру привлекли к дисциплинарной ответственности и уволили из больницы по собственному желанию, - сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Уголовное дело завели по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное в следствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.