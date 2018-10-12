Роспотребнадзор проверяет массовый прогул в школе в Санкт-Петербурге

12 Окт. 22:58 2018-10-12T22:58:38+03:00

Два брата попали в больницу с кишечной инфекцией. Фото: Архив "КП"

Известно, что двое из восьми десятков школьников оказались в инфекционном отделении больницы

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В пятницу, 12 октября, в школу номер 207 Санкт-Петербурга не пришли больше 80 из 437 учеников. Роспотребндзор провел проверку по факту массового непосещения уроков. И выяснил, что как минимум двое школьников подхватили кишечную инфекцию.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, ученики с кишечным расстройством - два брата из начальных классов. Обоих госпитализировали в Детскую городскую больницу номер пять имени Филатова.

В Роспотребнадзоре также отмечают, что остальные дети, не явившиеся в пятницу на занятия, за медицинской помощью не обращались. Но ведомство взялось за расследование и обязательно выяснит причины прогулов.