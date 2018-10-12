2018-10-12T22:58:38+03:00
Общество

Роспотребнадзор проверяет массовый прогул в школе в Санкт-Петербурге

Известно, что двое из восьми десятков школьников оказались в инфекционном отделении больницы
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
Два брата попали в больницу с кишечной инфекцией. Фото: Архив "КП"Два брата попали в больницу с кишечной инфекцией. Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В пятницу, 12 октября, в школу номер 207 Санкт-Петербурга не пришли больше 80 из 437 учеников. Роспотребндзор провел проверку по факту массового непосещения уроков. И выяснил, что как минимум двое школьников подхватили кишечную инфекцию.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, ученики с кишечным расстройством - два брата из начальных классов. Обоих госпитализировали в Детскую городскую больницу номер пять имени Филатова.

В Роспотребнадзоре также отмечают, что остальные дети, не явившиеся в пятницу на занятия, за медицинской помощью не обращались. Но ведомство взялось за расследование и обязательно выяснит причины прогулов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медсестра детской больницы в Санкт-Петербурге ударила новорожденного головой об инкубатор
Горгонам на особняке Бенуа почистили рты, залепленные штукатуркой
В Колпине трое жестоко избили молодого человека и отпраздновали это в кафе
Суд продлил домашний арест совладельцу «Юлмарта» Дмитрию Костыгину
Мигранта, сочувствующего ИГИЛ*, отправили за решетку на три с половиной года
В Петербурге выступит первый в мире глухонемой рэпер Signmark
Экскурсии по Ленобласти назвали лучшими в России и отметили премией National Geographic
Албин: «Петербург потерял флигель Дома Долгоруковых»
У фотографа на Казанской площади отобрали сову из Красной книги
Над Петербургом началась осенняя миграция птиц
«Фестиваль света» состоится: Петербургское УФАС не стало отменять результаты конкурса на его организацию
Больше 65 тысяч петербуржцев стали невыездными из-за долгов
Следователи завели уголовное дело после резни в центре Петербурга
Колпино победило в рейтинге лучших районов Петербурга за сентябрь
Петербурженка спустя год сообщила об изнасиловании 15-летней дочери у Пулковской обсерватории
Через два года в Петербурге поставят 306 новых остановок для транспорта
Из музея Петропавловской крепости с выставки керамики украли «Маску льва»
Петербург стал вторым в российском рейтинге эффективности систем теплоснабжения
На Аннинском шоссе погиб водитель влетевшего в дерево Range Rover
Губернатор пожелал удачи волейболистам ленинградского «Динамо»
В Шушарах утром полыхали три иномарки, их потушили за полчаса
Владимир Путин вспомнил петербургские корни НТВ и поздравил телекомпанию с 25-летним юбилеем