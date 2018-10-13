2018-10-13T09:19:02+03:00
Спорт

Петербургский СКА обыграл «Северсталь» с помощью дубля Дацюка

Обе шайбы в составе армейцев забросил капитан красно-синих
Петр КИБЕР
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Петербургский СКА обыграл «Северсталь» с помощью Дацюка.Петербургский СКА обыграл «Северсталь» с помощью Дацюка.Фото: Александр ГЛУЗ
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Матч против череповецкой «Северстали», прошедший накануне, 12 октября, в «Ледовом дворце» Петербурга не стал легкой прогулкой для армейцев с Невы. Но, благодаря опыту своего капитана Павла Дацюка, забросившего обе шайбы, красно-синие смогли победить 2:0.

- Хорошая рабочая победа для нас, и в меньшинстве хорошо отыграли, - приводит слова главного тренера петербуржцев Ильи Воробьева сайт СКА.

Наставник «Северстали» Александр Гулявцев, в свою очередь, посетовал на плохую реализацию большинства и отсутствие забитых голов.

- Ноль голов – тяжеловато побеждать, но ребята молодцы. Хочу отдать им должное, - поиронизировал тренер гостей на послематчевой пресс-конференции.

Нельзя не сказать, что первая заброшенная в игре шайба стала сотым набранным очком за СКА для Павла Дацюка.

После вчерашней победы петербуржцы еще более упрочили свое лидерство в западной конференции КХЛ.

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