Петербургский СКА обыграл «Северсталь» с помощью дубля Дацюка

СЕГОДНЯ 09:19 2018-10-13T09:19:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Матч против череповецкой «Северстали», прошедший накануне, 12 октября, в «Ледовом дворце» Петербурга не стал легкой прогулкой для армейцев с Невы. Но, благодаря опыту своего капитана Павла Дацюка, забросившего обе шайбы, красно-синие смогли победить 2:0.

- Хорошая рабочая победа для нас, и в меньшинстве хорошо отыграли, - приводит слова главного тренера петербуржцев Ильи Воробьева сайт СКА.

Наставник «Северстали» Александр Гулявцев, в свою очередь, посетовал на плохую реализацию большинства и отсутствие забитых голов.

- Ноль голов – тяжеловато побеждать, но ребята молодцы. Хочу отдать им должное, - поиронизировал тренер гостей на послематчевой пресс-конференции.

Нельзя не сказать, что первая заброшенная в игре шайба стала сотым набранным очком за СКА для Павла Дацюка.

После вчерашней победы петербуржцы еще более упрочили свое лидерство в западной конференции КХЛ.