«Победа» начала летать из Санкт-Петербурга в Лондон

СЕГОДНЯ 09:36 2018-10-13T09:36:34+03:00

Первый рейс лоукостера из Пулково в Станстед уже выполнен

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Петербургский аэропорт Пулково все больше превращается в крупный транспортный хаб, как, собственно, и было задумано при реконструкции комплекса. Только 11 октября из Северной столицы открылось направление в Бергамо (Италия), а уже на следующий день в свой первый рейс отправился борт в лондонский аэропорт Станстед.

- Самолеты «Победы» будут летать в столицу Великобритании четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и субботам, - сообщает пресс-служба авиакомпании.

Как сообщает перевозчик, первый рейс был выполнен с загрузкой 84 процента. То есть самолет летел практически полным, что показывает востребованность направления.

Что касается полетов в столицу моды – Милан – аэропорт маленького городка Бергамо обслуживает рейсы и этого итальянского мегаполиса, то туда «победа будет летать трижды в неделю. Рейсы намечены на каждый вторник, четверг и воскресенье.