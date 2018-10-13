2018-10-13T10:16:07+03:00
Происшествия

В пять утра на Коломяжском проспекте столкнулись пять автомобилей [видео]

Четыре машины оказались на пути нарушителя, которого преследовали полицейские
Петр КИБЕР
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В пять утра на Коломяжском проспекте столкнулись пять автомобилей . Фото: vk.com/spb_todayВ пять утра на Коломяжском проспекте столкнулись пять автомобилей . Фото: vk.com/spb_today
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Отдает мистикой, но это просто совпадение. На перекрестке Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей в пять утра столкнулись пять автомобилей. Причиной массовой аварии стала погоня с участием машины ДПС.

- Ночь в пятницы на субботу всегда «прекрасна». Ощущение, что на дорогу выезжают одни гонщики и идиоты, - пишут горожане в комментариях к новости в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

На видео с камеры наблюдения, установленном на крыше одного из домов напротив станции метро «Пионерская» видно, как машина, летящая с большой скоростью со стороны Светлановской площади, протаранивает два автомобиля, выехавшие на перекресток, а потом врезается в припаркованные на проспекте Испытателей другие авто. Следом за нарушителем приезжает и транспорт ГИБДД с мигалками.

Повреждения у всех машин достаточно серьезные, но пока о пострадавших в ДТП ничего неизвестно. Сейчас выяснением обстоятельств аварии занимается дорожная полиция.

На Коломяжском проспекте в Петербурге столкнулись 5 машин.Видео: Taxi Crew/ youtube.com/channel/UCyn1RFit8ur8OHy-I26bPLw

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