Прогноз погоды в Петербурге на выходные, 13 и 14 октября

СЕГОДНЯ 10:32 2018-10-13T10:32:58+03:00

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И все же солнце. Туман, накрывший город в субботу утром легкой пеленой и сделавший Неву похожей на Темзу, уже развеялся, и над Петербургом открылось безоблачное небо. Это значит, что прогноз синоптиков, в котором многие стали сомневаться вчера, все же верен.

- Сегодня, 13 октября ожидается ясная и солнечная погода. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха составит до 14 градусов тепла, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Но еще лучше будет завтра. В воскресенье метеорологи сулят петербуржцам такую же ясную и безветренную погоду, полное отсутствие осадков и до 15 градусов выше ноля. Но и это еще не все, как говорят в телемагазине. Понедельник, 15 октября станет близнецом воскресенья и подарит Северной столице теплое и солнечное начало рабочей недели.

Это значит, что обещанное синоптиками второе «бабье лето» все же пришло в наш город.