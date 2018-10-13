2018-10-13T11:09:17+03:00
Общество

Суд разрешил: Первый частный ЗАГС в Петербурге может появиться на Малоохтинском проспекте

Градозащитникам отказали в иске, в котором они требовали признать разрешение на строительство незаконным
Петр КИБЕР
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Суд разрешил: Первый частный ЗАГС в Петербурге все же появится на Малоохтинском проспекте.Суд разрешил: Первый частный ЗАГС в Петербурге все же появится на Малоохтинском проспекте.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Куйбышевский районный суд Петербурга оставил без удовлетворения иск градозащитников Татьяны Красавиной и Павла Шапчица, который те подавали к комитету по градостроительству и архитектуре, комитету по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и службе госстройнадзора и экспертизы Северной столицы.

- Истцы просили признать незаконным разрешение на строительство многофункционального центра «Невский дворец бракосочетаний», - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд, рассмотрев обращение, общественникам отказал. Таким образом, инвесторы смогут начать реализацию проекта, если, конечно, не найдется других причин для отказа от строительства.

Напомним, что планы по строительству первого частного дворца бракосочетаний в Петербурге появились несколько лет назад. Бизнесмены планировали создать на полуострове Рожок (находится в створе Таллинской улицы) многофункциональное здание с гостиницей, банкетными залами и ЗАГСом. Однако у проекта нашлось немало противников и пока идея остается нереализованной.

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