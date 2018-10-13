Беглов поздравил жителей Петербурга с 300-летием Невского проспекта

СЕГОДНЯ 11:49 2018-10-13T11:49:49+03:00

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Сегодня в Петербурге начинаются официальные торжества, посвященные 300-летию Невского проспекта. С этим праздником горожан поздравил врио губернатора города Александр Беглов.

- Главная магистраль блистательного Санкт-Петербурга воспета поэтами и музыкантами, запечатлена в полотнах художников. Для Северной столицы и всех ее жителей – это особое, знаковое место, - приводит слова главы города пресс-служба Смольного.

Беглов отметил, что Невский проспект – это не только красивая «витрина» города на Неве, но и памятное место для его жителей. В годы войны здесь было разное – гибли люди, страдали здания, скульптуры – знаменитые кони Клодта на Аничковом мосту до сих пор несут следы немецких снарядов. А надпись «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» на доме номер 14 на Невском проспекте до сих пор напоминает о тех трагических днях.

- Наша задача – сохранить это наследие для будущих поколений, - подчеркнул врио губернатора города.