Смольный не будет покупать ДК имени Горького за 650 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:45 2018-10-13T12:45:56+03:00

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Денег нет, но спасибо за предложение. Власти Санкт-Петербурга не будут выкупать здание ДК имени Горького у нынешних владельцев, как того предлагали депутаты Законодательного собрания города.

- Учитывая высокую стоимость объекта, и в связи с нехваткой средств в бюджете Санкт-Петербурга, приобретение в собственность города здания Дворца культуры им. А. М. Горького не представляется возможным, - говорится в ответе Александра Беглова на парламентский запрос.

Напомним, что в середине сентября 2018 года группа депутатов ЗакСа от «Единой России» направило обращение к тогдашнему главе города Георгию Полтавченко с предложением купить ДК, чтобы историческое здание не попало в руки коммерсантов и не было переделано под очередной объект торговли или бизнес-центр.

Сам Полтавченко не успел ответить народным избранникам, а уже его сменщик решил, что 650 миллионов рублей – примерная оценочная стоимость ДК имени Горького – непозволительная роскошь для дефицитного бюджета города.