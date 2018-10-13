2018-10-13T13:27:05+03:00
Происшествия

В Петербурге ищут пропавшую уроженку Карачаево-Черкессии

29-летняя женщина приехала на заработки, но уже четыре месяца не выходит на связь с родными
Петр КИБЕР
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В Петербурге ищут приехавшую на заработки и пропавшую уроженку Карачаево-Черкессии.В Петербурге ищут приехавшую на заработки и пропавшую уроженку Карачаево-Черкессии.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Правоохранительные органы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) и полиция Петербурга ищут 29-летнюю уроженку города Черкесска, которая приехала на заработки в Северную столицу и бесследно исчезла.

- В полицию КЧР обратился 37-летний местный житель, который заявил, что его жена с июля 2018 года не выходит на связь, - сообщает пресс-служба МВД Республики.

По словам мужчины, в июне 2018 года его супруга – Глотова Анна Михайловна отправилась в Санкт-Петербург. Там женщина должна была пойти работать. Поначалу жена исправно звонила и сообщала о своей жизни в Северной столице, однако уже четыре месяца от нее нет никаких известий, при этом домой, в Черкесск, она тоже не вернулась.

Мужчина начал переживать и обратился в полицию. Сейчас поисками пропавшей занимаются правоохранительные органы двух регионов России. А всех, кто знает о местонахождении женщины, просят сообщать в МВД Карачаево-Черкессии по телефонам: 8-8782-29-26-60 и 8-928-030-10-32.

29-летняя Глотова Анна Михайловна не выходит на связь с родными. Фото: МВД КЧР

29-летняя Глотова Анна Михайловна не выходит на связь с родными. Фото: МВД КЧР

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