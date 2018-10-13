2018-10-13T14:26:16+03:00
Происшествия

В Петербурге поймали лесбиянку, которая по интернету развращала школьницу

26-летняя жительница Северной столицы проявляла недетское внимание к 15-летней девочке
Петр КИБЕР
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В Петербурге поймали лесбиянку, которая по интернету развращала школьницу.В Петербурге поймали лесбиянку, которая по интернету развращала школьницу.Фото: Рамиль ГАЛИ
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Полиция Кировского района Санкт-Петербурга задержала 26-летнюю жительницу города, которую подозревают в интимной переписке с 15-летней школьницей. Ранее в правоохранительные органы обратилась ее мать.

- 38-летняя, нигде не работающая петербурженка пожаловалась на то, что ее дочери в интернете пишет неизвестная женщина, при этом тон диалога достаточно откровенный, - сообщает АН «Оперативное прикрытие» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

После слов женщины, полиция заинтересовалось нетрадиционно настроенной «Ириной», как представлялась школьнице ее интернет-знакомая. Стражи порядка установили имя и адрес нарушительницы, которая за несколько дней - с 4 по 10 октября, написала множество непристойностей девятикласснице.

В итоге, 12 числа подозреваемую задержали и доставили в отделение полиции, а все материалы передали в Следственный комитет, который и будет решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

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