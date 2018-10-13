В Петербурге на домах появились морально поддерживающие атланты

СЕГОДНЯ 14:50 2018-10-13T14:50:27+03:00

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Если у петербуржца над головой серое небо, в ботинках хлюпает вода, а в душе тоскливо, то самое время взглянуть по сторонам – рядом уже поджидают «мотивирующие атланты», которые дадут повод улыбнуться и поддержат хорошее настроение.

- Поддерживающие атланты появились, потому что осень в Питере - то самое время, когда всем нужно побольше веселья и поддержки, - пишет на своей страничке «Вконтакте» создатель и соавтор арт-группировки «Очень хорошо» Анна Назарова.

По словам самой Анны, этот проект она придумала вместе с дизайнером Еленой Курашевой, когда девушки были во Франции и гуляли по маленьким милым деревушкам. По приезду в Петербург, художницы решили принести частичку позитива в серую невскую осень и разместили изображений атлантов на стенах домов в центре города.

Увидеть поддерживающие картинки можно на улице Рубинштейна, у музея «Эрарта» и на Пушкинской 10.