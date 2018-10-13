СЕГОДНЯ 15:12 2018-10-13T15:13:20+03:00

В ночь с 13 на 14 октября перекроют проезд по внешнему кольцу КАД на Вантовом мосту. Фото: Тимур ХАНОВ

Причиной ограничений, как и всегда, станет дорожный ремонт

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В Петербурге завершается ремонт участка КАДа на Вантовом мосту. Специалистам осталось провести лишь ультразвуковую проверку сварных соединений элементов деформационного шва. Но процессу необходима полная тишина, и поэтому в ночь с 13 на 14 октября проезд по внешнему кольцу трассы будет закрыт.

- Для полного исключения воздействия динамических нагрузок в момент проведения ультразвуковой дефектоскопии, с 2:00 до 5:00 14 октября 2018 года будет полностью перекрыто движение в районе Большого Обуховского моста, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

В указанные часы автомобилистам придется съезжать на проспект Обуховской обороны и двигаться в объезд. Заехать на КАД со Шлиссельбургского проспекта тоже не получится.

После того, как все необходимые измерения будут проведены, ограничения снимут и транспорт сможет пойти по трассе.

В УПРДОРе приносят извинения за неудобства и просят быть внимательнее по движении по Кольцевой дороге.