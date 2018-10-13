В Петербурге спасатели два дня доставали котенка из перекрытий фитнесс-центра

СЕГОДНЯ 15:29 2018-10-13T15:29:58+03:00

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Два дня специалисты петербургского центра «Кошкиспас» боролись за свободу и жизнь маленького котенка, который заблудился в перекрытиях под потолком фитнесс-центра и не мог выбраться из ловушки самостоятельно.

- Маленький котенок не сам забрался в здание – его там родила мама, а когда с остальными братьями и сестрами выбиралась наружу, то бедолага отстал и потерялся, - рассказали спасатели на странице центра в соцсети «ВКонтакте».

Уже поняв, что не сможет выбраться, полосатый потеряшка начал истошно мяукать, но в тренажерном зале, где гремит железо, его услышали не сразу. А когда сотрудники фитнесс-центра поняли, что самостоятельно животное не достанут, то вызвали специалистов.

Но даже со специальным оборудованием спасателям пришлось два дня разбирать конструкции и пробивать дырки в перекрытиях и стенах, чтобы достать котенка. В итоге ослабший, голодный, но живой мурлыка был вытащен на свет. Сейчас у него уже появился хозяин, который иронично назвал котенка Шухером.