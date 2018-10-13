СЕГОДНЯ 16:53 2018-10-13T16:53:09+03:00

Событие года: в «Дикси» на Ланском шоссе взорвался дверной доводчик. Фото: vk.com/spb_today

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Каких только взрывов не бывает: лопаются колеса у машин, взрываются лампочки и аккумуляторы в мобильных телефонах. Но в одном из магазинов известной торговой сети произошло уникальное событие – взорвался дверной доводчик.

- В «Дикси» на Ланском шоссе 10 доводчик «рванул» и забрызгал все вокруг маслом, - пишут горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях одни пользователи соцсетей шутят по поводу произошедшего, а другие заявляют о новой появившейся у них фобии.

Пока причины инцидента неизвестны, однако, скорее всего лопнул цилиндр приводного механизма, в котором под давлением находится машинное масло. Учитывая, ч то отлетевшая от доводчика деталь пробила стекло, то при неудачном стечении обстоятельств мог пострадать кто-нибудь из посетителей или персонала, но обошлось.

Труднее всех придется уборщице магазина, которой необходимо оттереть запачканные стены и заляпанные камеры хранения.