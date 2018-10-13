2018-10-13T17:48:18+03:00
Происшествия

На Тихорецком проспекте в Петербурге столкнулись четыре черных иномарки

Пятый участник аварии – коричневый «Фольксваген Поло» стоял в стороне
Петр КИБЕР
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На Тихорецком проспекте в Петербурге столкнулись четыре черных иномарки. Фото: vk.com/spb_todayНа Тихорецком проспекте в Петербурге столкнулись четыре черных иномарки. Фото: vk.com/spb_today
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Еще одна массовая авария произошла сегодня в Санкт-Петербурге. Около четырех часов дня 13 октября у дома номер 6 по Тихорецкому проспекту столкнулись пять автомобилей. Причем четыре из них были одного цвета.

- Четыре черных иномарки собрались в кучу, - пишут свидетели аварии в соцсетях.

Пятый участник ДТП – коричневый «Фольксваген Поло», чтобы не вносить диссонанс в картину, стоял поодаль. В комментариях пользователи интернета так и не определились, как произошла авария, а записей с видеорегистратора, которая могла бы прояснить ситуацию, пока не нашлось.

Судя по номерам, в массовой аварии поучаствовали микроавтобус «Фольксваген», «Лексус» и «Шевроле» из Петербурга и «Тойота» из Псковской области.

Как пишут местные жители, звук удара и скрежет мнущегося металла был достаточно громким, чтобы на него обратили внимание. Но несмотря на массовость аварии, никто из людей сильно не пострадал.

Напомним, что утром на Коломяжском проспекте произошло еще одно крупное ДТП. Уходивший от дорожной полиции нарушитель протаранил четыре автомобиля.

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