2018-10-13T18:28:40+03:00
Общество

Не дожили до утра: Петербуржцы уже ободрали «поддерживающих атлантов»

Жители Культурной столицы не восприняли акцию арт-группировки «Очень хорошо»
Петр КИБЕР
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Петербуржцы уже ободрали «поддерживающих атлантов».Петербуржцы уже ободрали «поддерживающих атлантов».Фото: Артем Килькин
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Мотивирующие картинки атлантов, появившиеся на стенах домов в центре Санкт-Петербурга, уже пострадали от вандалов. Впрочем, возможно и сама поклейка бумажных рисунков на исторические здания также подпадает под понятие «вандализм».

- На Рубинштейна «поддерживающие атланты» не дожили и до вечера, – сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Петербурге». - Местные жители, или кто-то из прохожих уже оборвал часть рисунка.

А ведь только сегодня утром художницы из петербургской арт-группировки «Очень хорошо» Анна Назарова и Елена Курашева расклеили мотивирующие картинки по центру города. Атланты, произносящие ободряющие фразы, появились в подворотне у арт-центра на Пушкинской 10, на Васильевском острове у музея современного искусства «Эрарта» и на улице Рубинштейна.

Пока известно, что пострадал «живущий» по последнему адресу атлант. Судьба оставшихся мотиваторов пока неизвестна.

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