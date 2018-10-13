В Приморском районе Петербурга поймали банду малолетних грабителей
Сотрудники 44 отдела полиции Приморского района ищут пострадавших от рук банды подростков-грабителей, промышлявших в Петербурге по ночам. Три парня и две девушки – все в возрасте до 17 лет, нападали на одиноких прохожих и отбирали деньги, телефоны и прочие ценные вещи.
- Если Вы обладаете любой информацией о данных лицах или пострадали от их противоправных действий, просьба незамедлительно связаться с сотрудниками полиции, - сообщается в официальной группе 44 отдела полиции «Преступность в Приморском» «ВКонтакте».
Примечательно, что у одного из задержанных молодых людей на стене страницы в соцсети размещена аудиозапись под названием «Грабим Пятерочку». Другая песня также навевает интересные ассоциации. Ее название – «Останусь бандитом».
Сейчас полиция устанавливает все эпизоды деятельности подростковой банды.