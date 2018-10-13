2018-10-13T19:10:54+03:00
Происшествия

В Приморском районе Петербурга поймали банду малолетних грабителей

Три парня и две девушки по ночам нападали на прохожих и отбирали деньги и ценности
Петр КИБЕР
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В Приморском районе Петербурга поймали банду малолетних грабителей. Фото: "Преступность в Приморском"/ vk.com/club597542В Приморском районе Петербурга поймали банду малолетних грабителей. Фото: "Преступность в Приморском"/ vk.com/club597542
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Сотрудники 44 отдела полиции Приморского района ищут пострадавших от рук банды подростков-грабителей, промышлявших в Петербурге по ночам. Три парня и две девушки – все в возрасте до 17 лет, нападали на одиноких прохожих и отбирали деньги, телефоны и прочие ценные вещи.

- Если Вы обладаете любой информацией о данных лицах или пострадали от их противоправных действий, просьба незамедлительно связаться с сотрудниками полиции, - сообщается в официальной группе 44 отдела полиции «Преступность в Приморском» «ВКонтакте».

Примечательно, что у одного из задержанных молодых людей на стене страницы в соцсети размещена аудиозапись под названием «Грабим Пятерочку». Другая песня также навевает интересные ассоциации. Ее название – «Останусь бандитом».

Сейчас полиция устанавливает все эпизоды деятельности подростковой банды.

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