Из-за хорошей погоды на входах в парки Петербурга образовались очереди
Пришедшее в Петербург «бабье лето» так приободрило уже привыкших к осенней серости горожан, что ясная и солнечная погода вызвала необычно большой поток желающих прогуляться по пригородным паркам Северной столицы.
- «Ужасы» нашего городка, люди стоят в очередях у входа в Екатерининский парк в Пушкине, - пишут петербуржцы в соцсетях.
Не меньшие толпы собрались и в Павловске. Чтобы купить билет и попасть на территорию парка, петербуржцы стояли в очередях по полтора-два часа. Другим местом паломничества горожан стал Елагин остров. Перед кассами ЦПКиО также нетерпеливо перетаптывались жители и гости города на Неве.
Напомним, что сегодня в Петербурге было солнечно и до плюс 14 градусов. Но и воскресенье обещает быть не менее теплым, так что горожанам, собравшимся на природу, лучше выбрать те места, в которые можно пройти не покупая билеты.