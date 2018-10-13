2018-10-13T20:24:55+03:00
Общество

Из-за хорошей погоды на входах в парки Петербурга образовались очереди

Петербуржцы массово поехали за город, и встретили большое количество таких же любителей природы
Петр КИБЕР
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Петербуржцы выстроились в многочасовые очереди на входах в парки. Фото: instagram.com/fintravelПетербуржцы выстроились в многочасовые очереди на входах в парки. Фото: instagram.com/fintravel
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Пришедшее в Петербург «бабье лето» так приободрило уже привыкших к осенней серости горожан, что ясная и солнечная погода вызвала необычно большой поток желающих прогуляться по пригородным паркам Северной столицы.

- «Ужасы» нашего городка, люди стоят в очередях у входа в Екатерининский парк в Пушкине, - пишут петербуржцы в соцсетях.

Не меньшие толпы собрались и в Павловске. Чтобы купить билет и попасть на территорию парка, петербуржцы стояли в очередях по полтора-два часа. Другим местом паломничества горожан стал Елагин остров. Перед кассами ЦПКиО также нетерпеливо перетаптывались жители и гости города на Неве.

Напомним, что сегодня в Петербурге было солнечно и до плюс 14 градусов. Но и воскресенье обещает быть не менее теплым, так что горожанам, собравшимся на природу, лучше выбрать те места, в которые можно пройти не покупая билеты.

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