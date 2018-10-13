Суд арестовал участников резни в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 20:48 2018-10-13T20:48:41+03:00

Подозреваемые в покушении на убийство и убийстве до 11 декабря останутся под стражей

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Дзержинский районный суд Петербурга арестовал на срок до 11 декабря 2018 года Хайитмурота Хавасова, подозреваемого в покушении на убийство и Азизмурода Омонова, в отношении которого возбуждено дело по статье «Убийство».

- Хавасов у суда ничего не просил, а Омонов заявил, что не согласен с обвинениями и не совершал указанного преступления, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что 11 октября в самом центре Северной столицы произошла массовая драка между уроженцами Дагестана. В ходе возникшей поножовщины, 45-летний мужчина получил проникающее ранение и с улицы Восстания был доставлен в больницу, а напротив дома 20 по улице Радищева группа молодых людей догнала 21-летнего парня и зарезала его.

Позднее стало известно, что спор между земляками возник из-за девушки. Уже 12 октября почти всех участников инцидента задержала полиция, а сегодня в суде подозреваемым выбирали меру пресечения.