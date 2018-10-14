Петергоф: фонтаны закроются 14 октября, вход в Нижний сад станет бесплатным

СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-14T10:16:37+03:00

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Итак, синоптики обещают, что в этот раз Покров день обойдется без осадков. В воскресеньее, 14 октября, в Петербурге и пригороде ожидается теплая солнечная погода. Так что не нужно сидеть на месте, обязательно прогуляйтесь и полюбуйтесь на красоты золотой осени. Тем более, что 14 октября - последний день сезона фонтанов в государственном музее-заповеднике «Петергоф».

- В последний день все 150 фонтанов проработают до конца дня по обычному расписанию, после чего они будут закрыты до начала летнего сезона в апреле, - рассказали в пресс-службе ГМЗ. - В этом году сезон длился почти полгода: с 28 апреля по 14 октября.

К слову, Петергоф в этом году поставил своеобразный рекорд - принял особенно много посетителей. Даже холодная погода осенью не смогла отпугнуть гостей заповедника: порой в день Нижний парк принимал до 25 тысяч человек. Летом - до 40 тысяч в день.

Но с закрытием фонтанов работа музея не заканчивается. С 15 октября Петергоф переходит на зимний режим работы. И вот приятный бонус, с этого дня вход в Нижний парк станет свободным. Бесплатно гулять можно будет до начала следующего сезона.

На зимнее расписание в октябре перейдет и Екатерининский парк в Пушкине. Режим в нем поменяется чуть позже, 21 октября. Сезон продлится до 27 апреля 2019 года.