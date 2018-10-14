СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-14T10:44:10+03:00

ДТП на улице Софийской в Санкт-Петербурге: перевернулся мотоцикл, погибли два человека Фото: Иван ВИСЛОВ

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Смертельная авария произошла в ночь с 13 на 14 октября в Санкт-Петербурге. На пересечении Софийской улицы и Усть-Ижорского шоссе перевернулся мотоцикл.

- Водитель мотоцикла по неизвестным причинам потерял контроль над управлением и довольно высокой скорости протаранил бордюрный камень, - сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате ДТП на месте скончались как и его виновник, так и пассажир мотоциклиста. Теперь по факту произошедшего проводят проверку. И это не единственное ночное ДТП.

В два часа ночи в поселке Пери Всеволжского района водитель автомобиля Skoda врезался в стоящий ВАЗ. Пострадало 4 пассажира иномарки. Сейчас инспекторы выясняют все подробности аварии, степень тяжести вреда, причиненного здоровью, устанавливаются. По факту аварии проводится проверка.