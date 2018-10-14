2018-10-14T11:40:25+03:00
Недвижимость

Канализацию прорвало в Петербурге, сточными водами залило Суздальский проспект

Фото и видео с места очевидцы выкладывают в соцсети
Алена ЧИЧИГИНА
Поделиться:
Канализацию прорвало в Петербурге, сточными водами залило Суздальский проспект. ФОТО: ЧП и ДТП Санкт-ПетербургКанализацию прорвало в Петербурге, сточными водами залило Суздальский проспект. ФОТО: ЧП и ДТП Санкт-ПетербургФото: Предоставлено
Изменить размер текста:

Да уж, не очень добрым выдалось воскресное утро у жителей Выборгского района Петербурга. Около 9 часов утра 14 октября прорвало канализацию на Суздальском проспекте. Сточные воды фонтаном били из-под земли и залили проезжую часть и тротуар. Очевидцами этого ЧП стали десятки горожан, как проезжающие мимо автомобилисты, так и пешеходы. Люди делятся фото и видео в соцсетях.

- На Суздальском проспекте Фонтан. Затопило участок от улицы Композиторов до проспекта к Энгельса, - сообщают очевидцы. - Аварийные службы прибыли на место к 9:30 утра.

Что стало причиной прорыва, пока неизвестно. Сейчас на месте работают ремонтные бригады. Коммунальщики обещают устранить последствия аварии в ближайшее время.

Напомним, это уже не первый прорыв трубы в городе. На один километр сетей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приходится сразу два дефекта. И это несмотря на то, что ежегодно компания меняет 17 км теплосетей. Такие данные аварийности озвучили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ДТП на улице Софийской в Санкт-Петербурге: перевернулся мотоцикл, погибли два человека
Петергоф: фонтаны закроются 14 октября, вход в Нижний сад станет бесплатным
Суд арестовал участников резни в центре Петербурга
Из-за хорошей погоды на входах в парки Петербурга образовались очереди
Адвокат Кокориных сомневается в законности обвинений в хулиганстве и ареста подзащитных
В Приморском районе Петербурга поймали банду малолетних грабителей
Не дожили до утра: Петербуржцы уже ободрали «поддерживающих атлантов»
На Тихорецком проспекте в Петербурге столкнулись четыре черных иномарки
В Петербурге будут вручать памятный знак в честь 75-летия снятия блокады
Событие года: в «Дикси» на Ланском шоссе взорвался дверной доводчик
Морской пассажирский порт Петербурга расширят за 50 миллионов рублей
В Петербурге спасатели два дня доставали котенка из перекрытий фитнесс-центра
В ночь с 13 на 14 октября перекроют проезд по внешнему кольцу КАД на Вантовом мосту
В Петербурге на домах появились морально поддерживающие атланты
В Петербурге поймали лесбиянку, которая по интернету развращала школьницу
В Петербурге ищут пропавшую уроженку Карачаево-Черкессии
Смольный не будет покупать ДК имени Горького за 650 миллионов рублей
Беглов поздравил жителей Петербурга с 300-летием Невского проспекта
Суд разрешил: Первый частный ЗАГС в Петербурге может появиться на Малоохтинском проспекте
Прогноз погоды в Петербурге на выходные, 13 и 14 октября
В пять утра на Коломяжском проспекте столкнулись пять автомобилей [видео]
«Победа» начала летать из Санкт-Петербурга в Лондон
Петербургский СКА обыграл «Северсталь» с помощью дубля Дацюка
Роспотребнадзор проверяет массовый прогул в школе в Санкт-Петербурге
Медсестра детской больницы в Санкт-Петербурге ударила новорожденного головой об инкубатор
Горгонам на особняке Бенуа почистили рты, залепленные штукатуркой