Канализацию прорвало в Петербурге, сточными водами залило Суздальский проспект

СЕГОДНЯ 11:39 2018-10-14T11:40:25+03:00

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Да уж, не очень добрым выдалось воскресное утро у жителей Выборгского района Петербурга. Около 9 часов утра 14 октября прорвало канализацию на Суздальском проспекте. Сточные воды фонтаном били из-под земли и залили проезжую часть и тротуар. Очевидцами этого ЧП стали десятки горожан, как проезжающие мимо автомобилисты, так и пешеходы. Люди делятся фото и видео в соцсетях.

- На Суздальском проспекте Фонтан. Затопило участок от улицы Композиторов до проспекта к Энгельса, - сообщают очевидцы. - Аварийные службы прибыли на место к 9:30 утра.

Что стало причиной прорыва, пока неизвестно. Сейчас на месте работают ремонтные бригады. Коммунальщики обещают устранить последствия аварии в ближайшее время.

Напомним, это уже не первый прорыв трубы в городе. На один километр сетей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приходится сразу два дефекта. И это несмотря на то, что ежегодно компания меняет 17 км теплосетей. Такие данные аварийности озвучили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.