Спиленные деревья завалили могилы на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 17:35 2018-10-14T17:36:16+03:00

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Снимки с Серафимовского кладбища в Петербурге облетели соцсети. На фото видно, что пострадали оградки, памятники и скамейки. И это не последствия урагана или нападения вандалов. Наоборот, на территории кладбища проводят мероприятия по благоустройству. Стволы спиливали, чтобы очистить пространство, но почему-то повалили их прямо на могилы. Этими фотографиями в соцсетях поделился петербуржец Дмитрий Романов. Корреспонденты "Комсомольской правды"- Санкт-Петербург с ним связались.

- Я пошел вчера на кладбище навестить родных, вдруг увидел эту картину! - возмущается Дмитрий. - Огромные стволы прямо на могилах. Страдают ограды, памятники и скамейки. Администрация кладбища вообще не обращает внимания на такой вандализм!

Горожане уже в воскресенье, 14 октября, сделали еще несколько снимков. На них видно, что дерево вышло с корнями, разворочена земля вокруг.

Уточним, что на Серафимовском кладбище похоронены жертвы блокады Ленинграда, воины, погибшие в Афганистане, пожарные, морякии, ученые, актеры, религиозные деятели.