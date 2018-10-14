На острове Новая Голландия начали строить каток

СЕГОДНЯ 14:36 2018-10-14T14:37:15+03:00

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Как говорится, готовь сани летом, а каток… осенью. Да, да именно так. В самый жаркий день октября на острове Новая Голландия в неожиданно для посетителей появилась табличка «Скоро каток». А за ограждением рабочие, которые безжалостно расправляются с красивым зеленым газоном, именно на его месте перед сценой и будет ледовая площадка. Прохожие удивляются: «Не рано ли?»

- Да в самый раз! Нас еще с конца купального сезона посетители начали спрашивать, когда запустят каток? – улыбаются в администрации «Новой Голландии». – В прошлом году здесь было очень много гостей, чему мы только рады. По плану хотим открыть ледовую площадку в середине ноября. Конечно, все зависит от погоды. Надеемся, она не помешает.

В прошлом году, и, правда, у пункта проката коньков выстраивались очереди из желающих покататься. На площади 2000 квадратных метров помещается всего 300 человек, так что приходилось терять время в ожидании. Но как говорят сами любители ледовых дорожек, оно того стоит.